Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε χώρο σούπερ μάρκετ στη Χαλκίδα, δίπλα σε ΑΤΜ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Περαστικοί είδαν το όχημα να τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, μαζί με άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στην Χαλκίδα. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. February 13, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.