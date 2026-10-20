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Νέος συναγερμός στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία διατηρεί την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, απειλώντας να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα και στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Το Brent έφτασε έως τα 110,09 δολάρια, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, υποχωρώντας στη συνέχεια στα 109 δολάρια.

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Στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις της Aramco και το πετρελαϊκό πεδίο Shaybah. Οι ισχυρισμοί για τα συγκεκριμένα πλήγματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους. Ωστόσο, η κλιμάκωση της έντασης ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στην παραγωγή και στις μεταφορές πετρελαίου.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η άνοδος των διεθνών τιμών μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα. Βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, είναι τα πρώτα που αποτυπώνουν τους κραδασμούς στις αγορές, με άμεσες συνέπειες στο κόστος των μεταφορών και τις τιμές των τροφίμων. Η μετακύλιση των αυξήσεων, φυσικά, δεν είναι αυτόματη, καθώς εξαρτάται και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τις τιμές των διυλισμένων προϊόντων και τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Για τους πολίτες το ερώτημα παραμένει το ίδιο εδώ και καιρό: Πόσο θα διαρκέσει η εναργειακή αναταραχή, καθώς και οι δικές τους αντοχές έχουν αρχίσει να στερεύουν…