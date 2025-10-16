Μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης να μίλησε για «πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές», όμως στην πράξη ο αριθμός αυτός παραμένει —τουλάχιστον προς το παρόν— πολύ πιο χαμηλός. Σύμφωνα με διευκρινιστική επιστολή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, οι πραγματικά διαθέσιμοι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα ράφια δεν ξεπερνούν σήμερα τους 800.

Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε με στόχο να «διορθώσει εντυπώσεις» και να ενημερώσει τους καταναλωτές για τη νέα εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, εξηγεί πως οι περίφημοι 2.000+ κωδικοί αφορούν το σύνολο των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις σταδιακά, έως το τέλος του έτους. Δεν πρόκειται δηλαδή για 2.000 κωδικούς προϊόντων που είναι σήμερα φθηνότερα, αλλά για μια λίστα-στόχο, στην οποία οι μειώσεις θα εφαρμόζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και όχι ταυτόχρονα.

Επιπλέον, τονίζεται πως η διαθεσιμότητα των προϊόντων ποικίλλει ανά κατάστημα, καθώς εξαρτάται από το μέγεθος της κάθε μονάδας και το εύρος του κωδικολογίου. Ιδιαίτερα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα, δεν είναι εφικτό να υπάρχει ενιαίος κατάλογος σε όλα τα σημεία πώλησης.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι εθελοντική, και πραγματοποιείται «με υψηλό αίσθημα ευθύνης» για τη στήριξη των νοικοκυριών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν, γνωστό ως το «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Οι τρεις διευκρινίσεις της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Οι 2.000+ κωδικοί αφορούν συνολικά τους κωδικούς στους οποίους θα

εφαρμοστεί μείωση τιμής σε όλα τα Σούπερ Μάρκετ της χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει η κάθε αλυσίδα. Οι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν

μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε

διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου. Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά

Κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου. Λόγω των παραπάνω σημείων και καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

διαφοροποιούνται ανά αλυσίδα, δεν είναι εφικτό κάθε Κατάστημα να διαθέτει το σύνολο όλων των κωδικών.



Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι σαφές:

– Γιατί επικοινωνήθηκε ένας αριθμός που δεν ανταποκρίνεται ακόμη στην πραγματικότητα;

– Πόσο αξιόπιστη μπορεί να θεωρηθεί μια πρωτοβουλία όταν ο καταναλωτής χρειάζεται… αποκρυπτογράφηση για να καταλάβει ποιες τιμές έχουν όντως μειωθεί;



Η εθελοντική πρωτοβουλία μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστική — αλλά η επικοινωνία της, μέχρι στιγμής, περισσότερο μπέρδεψε παρά ενημέρωσε. Αν δεν υπάρξει σαφής, διαφανής και ενιαία ενημέρωση για το πότε και σε ποια προϊόντα εφαρμόζονται οι μειώσεις, η προσπάθεια κινδυνεύει να χάσει το βασικό της πλεονέκτημα: Την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.