Η Ελλάδα μεταμορφώνεται ψηφιακά με ρυθμούς που προ πενταετίας θα φάνταζαν ουτοπικοί. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Focus Bari για την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2025, το 97% των Ελλήνων ηλικίας 13-74 ετών έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί ενεργά το διαδίκτυο, έναντι 88% που καταγραφόταν το 2019.

Η αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αποτυπώνει μια σαφή τάση: Το ψηφιακό χάσμα κλείνει, και η τεχνολογία γίνεται κτήμα όλων των Ελλήνων.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στην περιφέρεια, όπου η διείσδυση του διαδικτύου σημείωσε άλμα 14%, φτάνοντας το 96%. Πλέον, από τη Θεσσαλονίκη (99%) μέχρι τα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας, οι Έλληνες συμμετέχουν ενεργά στο διαδικτυακό γίγνεσθαι. Η Αθήνα παρουσιάζει επίσης υψηλά ποσοστά (98%), επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή καθημερινότητα έχει γίνει πανελλαδική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, το διαδίκτυο έγινε τρόπος ζωής!

Τι ψάχνουμε στο διαδίκτυο;

Οι προτιμήσεις του κοινού είναι αποκαλυπτικές: Το 56% των χρηστών παρακολουθεί περιεχόμενο για φαγητό και μαγειρική, ενώ ακολουθεί η ψυχαγωγία και η κωμωδία με 49%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα θέματα υγείας και ευεξίας (45%), γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη ευαισθητοποίηση μετά την πανδημία.

Η έρευνα της YouGov Profiles αποκαλύπτει επίσης διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα. Οι νεότεροι (18-34 ετών) προτιμούν περισσότερο την ψυχαγωγία και το περιεχόμενο ομορφιάς και μόδας, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία στρέφονται σε νέα, πολιτική και ιστορικό περιεχόμενο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι οδηγίες συγκεντρώνουν σταθερό ενδιαφέρον (32%) σε όλες τις ηλικίες.

Το “βασίλειο” των γυναικών!

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι η κυριαρχία των γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 87% των γυναικών χρησιμοποιεί social media με οποιαδήποτε συχνότητα, έναντι 82% των ανδρών. Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο έντονη στην καθημερινή χρήση, όπου οι γυναίκες προηγούνται με 80% έναντι 73%.

Advertisement

Οι νεότερες ηλικίες (13-44 ετών) είναι σχεδόν απόλυτα ενεργές στα social media, με ποσοστά που αγγίζουν το 95-99%. Ακόμη και στην ηλικιακή ομάδα των 65-74 ετών, το 60% έχει υιοθετήσει τη χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δείχνει ότι η τεχνολογία δεν είναι πλέον προνόμιο των νέων.

Η πανδημία COVID-19 άλλαξε ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, και τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν. Επτά στους δέκα Έλληνες (70%) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο, έναντι 53% το 2019 – μια αύξηση 32% που χαρακτηρίζεται ως «παγίωση της εμπειρίας» από τους ερευνητές.

Η άνοδος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στην ομάδα 55-64 ετών, το ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε από 34% σε 57% (+79%), ενώ στους άνω των 65 το άλμα είναι εντυπωσιακό: από 20% σε 35% (+64%). Οι νεότεροι, που ήδη είχαν υιοθετήσει μαζικά το e-commerce, παρουσιάζουν σταθεροποίηση σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (84-88%).

Advertisement

Η εποχή του 5G

Το 65% των Ελλήνων παραδέχεται ότι η τεχνολογία 5G βελτιώνει την ψηφιακή εμπειρία, με τους άνδρες να εκφράζουν μεγαλύτερη σιγουριά (69% έναντι 61% των γυναικών). Η αισιοδοξία για τις δυνατότητες του 5G είναι υψηλή σε όλες τις περιοχές της χώρας, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να σημειώνουν 68%, ενώ η περιφέρεια ακολουθεί με 63%.

Advertisement