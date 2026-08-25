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Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στις Αχαρνές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρυλλίδος δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

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Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ