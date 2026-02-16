Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αδελφοκτονία που σημειώθηκε στην Κρήτη, με 64χρονο άνδρα να αφαιρεί τη ζωή του 64χρονου αδερφού του.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, στο Καλημέρα Ελλάδα και τον ΑΝΤ1, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 64χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ζήτησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τον αδελφό του. Εκείνος αρνήθηκε να του τα δώσει, κρίνοντας ότι δεν ήταν σε κατάσταση να οδηγήσει. Η άρνηση αυτή φαίνεται πως πυροδότησε την ένταση, που γρήγορα κλιμακώθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 64χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον αδελφό του στον λάρυγγα και στην κοιλιακή χώρα. Φέρεται μάλιστα να φώναζε φράσεις όπως «Εμένα δεν θα μου λέει τι θα κάνω», ενώ περιέγραψε την πράξη του με ιδιαίτερα σκληρά λόγια.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκαν περισσότερες από τρεις ώρες προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον ηρεμήσουν, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Ο άγριος ξυλοδαρμός που προηγήθηκε της δολοφονίας



Δεκαπέντε μόλις λεπτά χρειάστηκε ο 64χρονος για να σκοτώσει τον αδερφό του στο σπίτι τους στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου.

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στο λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, σύμφωνα με το patris.gr.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος.

Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».