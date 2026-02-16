Σε κατάσταση βαθιάς οδύνης και σοκ βρίσκεται το χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την τραγική αδελφοκτονία που σημειώθηκε μέσα στο πατρικό σπίτι δύο αδελφών. Η είδηση της δολοφονίας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με κατοίκους και συγγενείς να αδυνατούν να πιστέψουν πως μια οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε τόσο αιματηρή κατάληξη.

Ο 64χρονος φερόμενος δράστης συνελήφθη άμεσα και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 67χρονου θύματος, πατέρα δύο παιδιών, ετοιμάζεται να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία που θα τελεστεί αύριο (17/2) το απόγευμα, σε κλίμα βαρύ πένθους και βαθιάς συγκίνησης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με συγγενείς και συγχωριανούς, τα δύο αδέλφια, ζούσαν ξανά κάτω από την στέγη του πατρικού τους σπιτιού εδώ και περίπου ενάμιση μήνα. Το 67χρονο θύμα, που κατοικούσε με την οικογένειά του σε άλλη περιοχή, είχε επιστρέψει στη Μάρθα για να μείνει με τον 64χρονο αδελφό του, ο οποίος ζούσε μόνος του μετά το θάνατο των γονιών τους. Οι μεταξύ τους διαφορές θεωρούνταν μικρές και συχνά περιορίζονταν σε λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, την ημέρα της τραγωδίας, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τον δράστη να βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: neakriti.gr

Ο 64χρονος φέρεται να επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου καταγγέλλοντας ότι ο αδελφός του αρνιόταν να του δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι για να διερευνήσουν το περιστατικό, χωρίς να γνωρίζουν ότι στο μεταξύ είχε εκτυλιχθεί μια μοιραία επίθεση.

Όταν έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: ο 64χρονος είχε επιτεθεί στον αδελφό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και ομολόγησε από την πρώτη στιγμή την πράξη του.

Πηγή: EUROKINISSI

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του.

Advertisement

Πηγή: neakriti.gr

Πηγή: neakriti.gr

Ο 64χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά στην περιοχή της καρωτίδας και όταν πια έμπηξε το μαχαίρι στο στομάχι, το άφησε καρφωμένο στο σώμα του αδερφού του και τον παράτησε. Το σπίτι, πάνω-κάτω, ήταν μέσα στο αίμα από τις πατημασιές του 64χρονου δράστη.

Τα υποδήματα του είχαν «βουτήξει» στο αίμα του αδερφού του. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» έλεγε σχεδόν υπερήφανα.

Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καυγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Advertisement

Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

Γνωστή από το παρελθόν η επιθετικότητα του δράστη

Σύμφωνα με παλαιότερο θύμα του δράστη, ο ίδιος είχε δεχθεί πυροβολισμό από κοντινή απόσταση, σε επεισόδιο που – όπως περιγράφει – ξεκίνησε από φραστική αντιπαράθεση σε καφενείο του χωριού.

«Είχε κρυφτεί στο σπίτι του και με πυροβόλησε πισώπλατα με καραμπίνα», ανέφερε, σημειώνοντας πως στάθηκε τυχερός που επέζησε. «Είχα πει τότε πως αν δεν μπει φυλακή, θα κάνει τα ίδια», πρόσθεσε, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την πρόσφατη τραγωδία.

Advertisement

Ο πατέρας του τότε παρολίγον θύματος αποκάλυψε επίσης ότι ο 67χρονος είχε στο παρελθόν στραφεί και κατά του ίδιου του αδελφού του. Όπως είπε, σε παλαιότερο καβγά φέρεται να τον είχε καταδιώξει με τσεκούρι, ενώ δεν απέκλεισε να είχαν προηγηθεί και φθορές σε περιουσιακά στοιχεία.

«Το χωριό μας είναι ένα ήσυχο, φιλήσυχο χωριό. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε στο neakriti.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, Μιχάλης Ανεθρεπτάκης, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στους κατοίκους.

(Με πληροφορίες από neakriti.gr, cretalive.gr, patris.gr)

Advertisement

Advertisement