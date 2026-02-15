Ως «ψυχρό αίμα» χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί τον 64χρονο αδελφοκτόνο, ο οποίος έσφαξε τον αδερφό του μέσα στο σπίτι που κατοικούσαν στο χωριό Μάρθα Βιάνου του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το CretaLive.gr ο δολοφόνος φέρεται να του είπε ότι «τον έσφαξα σαν τον χοίρο» όταν τον μετέφεραν στην αστυνομική διεύθυμση Ηρακλείου, μετά τη σύληψή του.

Advertisement

Advertisement

«Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν στους αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του.

Ο 64χρονος μαχαίρωσε δύο φορές τον αδερφό του στην καρωτίδα και στο στομάχι όπου και το άφησε.

Το σπίτι ήταν μέσα στο αίμα από τις πατημασιές του 64χρονου δράστη ο οποίος είχε πατήσει το κεφάλι του αδερφού του καθώς στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» έλεγε με υπερήφανα.

Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr ο 64χρονος το βράδυ του Σαββάτου τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι, δεν είπε «ελάτε», αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από το τηλεφώνημα ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο …βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο και να φωνάζει. Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβαν.

Η ειρωνεία είναι ότι το άτυχο θύμα έλεγε την αλήθεια καθώς τα κλειδιά του αυτοκινήτου βρέθηκαν στο δωμάτιο του 64χρονου δράστη.