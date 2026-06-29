Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της 41χρονης Άννας Λειψάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες στη Σούγια. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει την οικογένειά της, τους φίλους της και όλους όσοι τη γνώριζαν.

Μετά τον εντοπισμό της κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Καντάνου. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της.

Advertisement

Advertisement

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν μέσα από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η Άννα Λειψάκη ήταν κόρη του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, και αδελφή του προπονητή του Ομίλου, Σεμπάστιαν Λειψάκη.

Σε ένδειξη πένθους για την πρόωρη απώλειά της, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέδωσε σχετικό ψήφισμα. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Όμιλος εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον Δημήτρη Λειψάκη, τον Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάθεση στεφάνου στη μνήμη της, ενώ αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο συλλυπητήριο μήνυμα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.