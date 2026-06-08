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Σοκ έχει προκαλέσει στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά, ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου 9 Ιούνιου, όταν ένας 34χρονος αλλοδαπός άνδρας πλησίασε δύο ανήλικα αγόρια και τους πρότεινε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, τα παιδιά ηλικίας 14 ετών, φοβήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο με τον άνδρα να τους ακολουθεί μέχρι περίπου το ύψος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας. Εκεί ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις θωπεύοντας τα παιδιά, προτείνοντάς τους μάλιστα, να τους δώσει χρήματα ώστε να τον ακολουθήσουν και να υποκύψουν στις ορέξεις του.

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Τα παιδιά αποχώρησαν από το σημείο και ενημέρωσαν τους γονείς τους οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο 34χρονος τελικά, συνελήφθη την Κυριακή, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν επιχείρησε να κάνει το ίδιο σε έναν 21 χρονο Βρετανο τον οποίο πλησίασε, τον έσπρωξε προς το μέρος του και τον φίλησε στο μάγουλο.

Σε βάρος του ήδη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, μετά την καταγγελία των γονέων.