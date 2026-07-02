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Μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακή σκηνή με λαγοκέφαλους να επιτίθενται ο ένας στον άλλον στην προσπάθειά τους να αρπάξουν τροφή, κατέγραψε βίντεο ιδιώτη από την Κρήτη που τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral.

Το υλικό δημοσιεύτηκε στο Facebook από ιδιώτη ο οποίος στη λεζάντα έγραψε: «Τρομερό βίντεο μόλις μου ήρθε από Κρήτη» χωρίς ωστόσο να αναφέρει πότε ακριβώς καταγράφηκαν οι εικόνες.

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Στο βίντεο φαίνεται ένας ψαράς να έχει δολώσει το καλάμι του με ένα μικρό ψάρι. Τη στιγμή που το δόλωμα βρίσκεται στο νερό, δύο λαγοκέφαλοι ορμούν ταυτόχρονα για να το διεκδικήσουν, φτάνοντας στο σημείο να δαγκώνουν και να τραυματίζουν ο ένας τον άλλον.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζονται ακόμη περισσότεροι λαγοκέφαλοι. Η μάχη για το δόλωμα γίνεται ακόμη πιο έντονη, με τα ψάρια να επιτίθενται μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν την τροφή.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αναφορές για την ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου, ο οποίος έχει κανιβαλιστική τάση.