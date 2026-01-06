Το νέο έτος έκανε… ποδαρικό με ουρές στα νοσοκομεία και αυξημένες επισκέψεις στα επείγοντα, καθώς η εποχική γρίπη, ο κορωνοϊός και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) κυκλοφορούν ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η COVID-19 κινείται σε σταθερά επίπεδα, ενώ η γρίπη και ο RSV εμφανίζουν έντονη ανοδική τάση.

Μιλώντας στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, αναγνωρίζοντας ωστόσο την εποχική έξαρση: «Έχουμε πράγματι έξαρση λόγω εποχής, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Κάνω έκκληση στον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου τα παιδιά λειτούργησαν ως «ρεζερβουάρ» χειμερινών λοιμώξεων, τροφοδοτώντας τη μετάδοση στο οικογενειακό περιβάλλον μέσα στις γιορτές. Στα παιδιατρικά επείγοντα, το αποτύπωμα ήταν έντονο: καταγράφηκαν εκατοντάδες επισκέψεις, που σε ορισμένες εφημερίες έφτασαν έως και περίπου 550 παιδιά σε δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, και αναφορές για πολύ αυξημένη προσέλευση σε εφημερίες, με την ΠΟΕΔΗΝ να προειδοποιεί ότι η κορύφωση των ιώσεων μπορεί να είναι ακόμη μπροστά.

Στοιχεία επιτήρησης του ΕΟΔΥ στα λύματα δείχνουν ραγδαία άνοδο του ιικού φορτίου της γρίπης Α σε συγκεκριμένες πόλεις. Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί πολύ μεγάλες αυξήσεις σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, ενώ υψηλά επίπεδα εμφανίζονται και σε Λάρισα και Πάτρα.

Οι αριθμοί που “δείχνουν” γρίπη – και ο RSV που ανεβαίνει

Η εικόνα των νοσηλειών είναι αποκαλυπτική: την τελευταία εβδομάδα του 2025 οι εισαγωγές για γρίπη (ή επιπλοκές της) αυξήθηκαν απότομα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Στην εβδομαδιαία επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΥ (εβδομάδα 52/2025) αναφέρεται επίσης ότι:

Καταγράφηκαν 121 νέες εισαγωγές COVID-19 (μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ σε δείγματα “Sentinel” της ΠΦΥ, η θετικότητα ήταν υψηλότερη για γρίπη σε σύγκριση με SARS-CoV-2 και RSV.

Το δύσκολο φέτος είναι πως πολλές λοιμώξεις ξεκινούν με παρόμοια εικόνα. Για τη γρίπη, οι γιατροί περιγράφουν ως συχνότερα συμπτώματα τον υψηλό πυρετό, ρίγη, μυαλγίες, κακουχία, βήχα, πονόλαιμο, ρινική καταρροή και έντονο πονοκέφαλο, με αρκετές περιπτώσεις να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Το “στοίχημα”, ειδικά για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες, είναι η πρόληψη. Όπως σημειώνουν ειδικοί που παρακολουθούν τα δεδομένα, ο εμβολιασμός μπορεί να μειώσει τη βαρύτητα της νόσησης και τον κίνδυνο επιπλοκών, ακόμη κι όταν γίνεται μέσα στη σεζόν.