Ανησυχητική άνοδο παρουσιάζουν τα λοιμώδη νοσήματα στη χώρα μας μέσα στο 2024, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων επιδημιολογικών καταγραφών, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που βασίζονται στα δεδομένα του ΕΟΔΥ.



Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει 6.134 δηλωθέντα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2024, έναντι 4.177 το 2023, σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση 46,9% σε διάστημα μόλις ενός έτους.

Η σημαντική αυτή επιβάρυνση αποτυπώνει, σύμφωνα με ειδικούς, την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και επιτήρησης, καθώς και για καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υγιεινή και τον εμβολιασμό.

«Πρωταθλητές» των λοιμώξεων: Γρίπη και Σαλμονέλα

Η γρίπη αποτέλεσε τη συχνότερη λοίμωξη του 2024, με 2.305 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά, σχεδόν διπλάσια από τα 1.192 του 2023 (+93,4%). Η δραστηριότητα της νόσου κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο και υποχώρησε την άνοιξη, ακολουθώντας την αναμενόμενη εποχικότητα.

Αντίστοιχα, η σαλμονέλωση, η πιο κοινή τροφιμογενής λοίμωξη, σημείωσε αύξηση 12,4% σε σχέση με το 2023, με τα περισσότερα περιστατικά να εντοπίζονται κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο–Οκτώβριο).

Ισχυρή άνοδος και σε άλλες λοιμώξεις

Πέρα από τη γρίπη και τη σαλμονέλα, σημαντική αύξηση καταγράφηκε και σε άλλες ασθένειες:

Καμπυλοβακτηρίδιο: 908 κρούσματα (+37,8%)

Κοκκύτης: 440 κρούσματα (από μόλις 12 το 2023)

Ιός του Δυτικού Νείλου: 220 κρούσματα (+35,8%)

Αντίθετα, η φυματίωση παρουσίασε μείωση κατά 19,2%, δείχνοντας ότι ορισμένα νοσήματα παραμένουν υπό έλεγχο.



Η Αττική στο «μάτι του κυκλώνα»

Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σχεδόν σε όλα τα λοιμώδη νοσήματα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως επίκεντρο της επιδημιολογικής δραστηριότητας της χώρας.

Αναλυτικά:

Γρίπη: 1.289 κρούσματα στην Αττική, 330 στη Θεσσαλία, 201 στην Κεντρική Μακεδονία

Σαλμονέλωση: 356 στην Αττική, 118 στην Κεντρική Μακεδονία, 86 στην Πελοπόννησο

Καμπυλοβακτηρίδιο: 525 στην Αττική, 106 στην Κεντρική Μακεδονία, 95 στην Κρήτη

Κοκκύτης: 162 στην Αττική, 91 στη Θεσσαλία

Φυματίωση: 175 στην Αττική, 43 στην Κεντρική Μακεδονία, 26 στην Αν. Μακεδονία & Θράκη

Ιός του Δυτικού Νείλου: 81 στην Κεντρική Μακεδονία, 61 στη Θεσσαλία

Η εικόνα δείχνει ότι Αττική και Κεντρική Μακεδονία είναι οι πιο επιβαρυμένες περιφέρειες, ενώ Θεσσαλία ξεχωρίζει για την αυξημένη δραστηριότητα στη γρίπη και στον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο κορονοϊός παραμένει παρών

Παρά την υποχώρηση της πανδημίας, ο SARS-CoV-2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί ενεργά.

Το 2024 καταγράφηκαν:

240.758 κρούσματα στην Αττική (46,6%),

66.551 στην Κεντρική Μακεδονία (12,9%),

31.204 στη Θεσσαλία και 31.020 στη Δυτική Ελλάδα (6% αντίστοιχα).

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη, η συνεχής επιτήρηση και η επαγρύπνηση παραμένουν απαραίτητες.

Η συνολική αύξηση σχεδόν 50% στα λοιμώδη νοσήματα μέσα σε έναν χρόνο αποκαλύπτει την ανάγκη για:



ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και επιτήρησης,

συστηματική ενημέρωση του κοινού για μέτρα υγιεινής και εμβολιασμού,

και αναβάθμιση των δομών δημόσιας υγείας.

Η επανεμφάνιση του κοκκύτη και η άνοδος των τροφιμογενών λοιμώξεων δείχνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι οι υγειονομικοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί — απλώς έχουν αλλάξει μορφή.

