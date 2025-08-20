Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης (20/8) στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στο ύψος του Σταυρού, στη συμβολή της Λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο όπου συναντώνται η Μεσογείων με την Λαυρίου, ένας οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του. Ο άτυχος αναβάτης στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλο όχημα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο η Τροχαία, όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή.