Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο το Νομό Σερρών με τρακτέρ έφτασαν λίγη ώρα πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και σε κομβικά σημεία στην Ε.Ο. Σερρών Προμαχώνας.

Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν προς τον Προμαχώνα.

Οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο και κατευθύνονται προς τον Προμαχώνα.

Νέος αποκλεισμός του τελωνείου Ευζώνων από αγρότες

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Διακοπή κυκλοφορίας φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των άλλων οχημάτων.

Ενισχύεται το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια

Παράλληλα, ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση διεκδικούν λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ

