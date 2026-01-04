ΒΟΛΟΣ–ΑΘΗΝΑ, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026. Αν την Τρίτη πριν τα Χριστούγεννα το ταξίδι Αθήνα–Βόλος έμοιαζε με δοκιμασία αντοχής (8 ώρες και 47 λεπτά στον δρόμο), χθεςη εικόνα ήταν σχεδόν… κανονικότητα: Από το κέντρο του Βόλου μέχρι την Αθήνα έκανα κάτι λιγότερο από 4 ώρες. Και ο λόγος ήταν απλός. Οι αγρότες κράτησαν την υπόσχεσή τους. Την υπόσχεση που – όπως είχε μεταφέρει κορυφαίος συνδικαλιστής τους στην HuffPost – έλεγε ότι θα κρατήσουν τα μπλόκα ανοιχτά το Σαββατοκύριακο, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και των γιορτών γενικότερα. Και φαίνεται ότι το ίδιο θα κάνουν μέχρι τα Θεοφάνεια. Θα δούμε σήμερα Κυριακή στην συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα

Μια μικρή παράκαμψη, και μετά… «ευθεία»

Η μοναδική ουσιαστική εξαίρεση στη σημερινή διαδρομή ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι, όπου χρειάστηκε παράκαμψη περίπου 10 χιλιομέτρων στον παλιό – και ασφαλή – δρόμο, παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του Κάστρου.

Κατά τα άλλα, η διαδρομή ήταν μια ευθεία. Και μάλιστα εντυπωσιακά, σε δύο σημεία-κλειδιά: Στην Αταλάντη και στη Θήβα

Οι αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ στη ΛΕΑ, σε σειρά, αφήνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανοιχτές, όσες δηλαδή έχει έτσι κι αλλιώς ο αυτοκινητόδρομος για Ι.Χ. και φορτηγά. Χωρίς μπλοκαρίσματα, χωρίς «σφήνες», χωρίς να μετατρέπεται ο δρόμος σε παζλ εκτροπών.

Η ώρα που «έσωσε» την επιστροφή

Ξεκίνησα στις 07:30 το πρωί από το κέντρο του Βόλου. Την ώρα αυτή την επέλεξα για έναν λόγο. Να μην πετύχω την αιχμή της επιστροφής.

Και πράγματι, η κίνηση ήταν ελάχιστη. Λίγα αυτοκίνητα, λίγα φορτηγά. Αποτέλεσμα; Ούτε η Τροχαία χρειάστηκε να κάνει εκτροπές ή να «σπάσει» τη ροή της κυκλοφορίας. Ο δρόμος, με απλά λόγια, δούλεψε όπως πρέπει να δουλεύει.

Αυτό που μένει: ο λόγος τους

Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τα αιτήματα, τις μορφές πίεσης, τη συγκυρία. Όμως, υπάρχει ένα πράγμα που χθες και πιστευώ και σήμερα, δύσκολα αμφισβητείται από όσους βρέθηκαν στον δρόμο: Οι αγρότες είχαν μπέσα. Κράτησαν τον λόγο τους.