Πρωτοχρονιά στα μπλόκα σκοπεύουν να κάνουν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους- ενώ από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων (αν και θα παραμείνει ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα, ενώ στο πλαισιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα. Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζουν προτάσεις. Στη Λάρισα θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου ενώ η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες λένε οτι θα κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ