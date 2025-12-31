Το πρώτο ρήγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις, μετά από αρκετές ημέρες που βρίσκονται οι αγρότες στους δρόμους, καταγράφηκε σήμερα (31/12) στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι 14 μπλόκων και 4 αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, ορισμένοι αγρότες από τη Χαλκιδική αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σύμφωνα με το voria.gr.

Από εκεί οι αγρότες που διαφώνησαν, πήραν τα τρακτέρ τους και μεταφέρθηκαν στο μπλόκο της Τρίγλιας, καταγγέλλοντας παρασκηνιακές διεργασίες με την κυβέρνηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών.

«Αποφασίσαμε να αποσύρουμε τα τρακτέρ μας από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Κάποια μέλη από το μπλόκο έκαναν παρασκηνιακές συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για υπονόμευση του αγώνα», δήλωσε ο Γιώργος Τσακίρογλου, αγρότης από τη Χαλκιδική.

Όπως ανέφερε, τα τρακτέρ του θα μείνουν έως την Παρασκευή στην Τρίγλια έως ότου ανασυνταχθούν και προχωρήσουν σε νέο μπλόκο.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι αγρότες που αποχώρησαν, συντάσσονται με τα λεγόμενα σκληρά μπλόκα και αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

«Οι αποφάσεις για να πάμε στον διάλογο είναι μεμονωμένες, χωρίς να ρωτηθούμε», τόνισε ο Γιώργος Τσακίρογλου, καλώντας σε συνέχιση του αγώνα με όλα τα μπλόκα.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών Δημήτρης Τσιλιάς ξεκαθάρισε ότι το μπλόκο στο συγκεκριμένο σημείο παραμένει.

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.