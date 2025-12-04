Εντείνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν.

Με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Στο Κιάτο σημειώθηκαν επεισόδια με την αστυνομία και χρήση χημικών, όταν οι αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν την Ολυμπία Οδό. Οι αγρότες στη Νίκαια αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Κυριακή, ενισχύοντας τα μπλόκα και προετοιμάζοντας νέες δράσεις. Υπολογίζεται ότι έχουν βγει στο δρόμο πάνω από 4000 τρακτέρ.

Σύμφωνα με τους «στρατηγούς» του κάμπου ακολουθούν και άλλα μπλόκα τις επόμενες μέρες. Τουλάχιστον έως την επόμενη Κυριακή θα έχουν αναπτυχθεί όλα τα μπλόκα που έχουν προγραμματίσει οι αγρότες στη χώρα. Είναι δεδομένο πως αυτά θα δυναμώσουν την επόμενη εβδομάδα, προγραμματίζοντας παράλληλα τα επόμενα βήματα τους .

Καλπάκι

Ο δρόμος στο Καλπάκι άνοιξε πλήρως λίγο μετά τις 22:00. Οι αγρότες είχαν κρατήσει το σημείο κλειστό για αρκετές ώρες και το συντονιστικό τους αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις τους.

Διόδια Μαλγάρων

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.

Μπλόκο Νίκαιας Λάρισας

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την εκδίκαση των δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της Κυριακής.

Προμαχώνας

Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια. Την Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Ε-65 στην Καρδίτσα

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα. Αύριο αντιπροσωπεία θα παραστεί στη δίκη των συλληφθέντων στη Λάρισα, ενώ για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή των τρακτέρ να εξαρτάται από τον καιρό.

Δυτική Ελλάδα – Πάτρα – Πύργος

Στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου περίπου 35 τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Κιάτο

Στο Κιάτο επικράτησε ένταση όταν περίπου 200 αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και ο δρόμος έμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα. Η αυριανή κινητοποίηση αναβάλλεται για την Παρασκευή.

Εύζωνοι

Μετά τις 21:30 άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι αγρότες επέτρεπαν ούτως ή άλλως τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, το οποίο είχε στηθεί την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται καθημερινά και αύριο αναμένονται επιπλέον τρακτέρ από τα Γιαννιτσά.

Η επόμενη φάση της κινητοποίησης

Η ερχόμενη εβδομάδα είναι πραγματικά κομβική για την εξέλιξη της κινητοποίησης των αγροτών. Έχοντας αποκλείσει τελωνεία και εθνικά δίκτυα πλέον θα περιμένουν να δουν τις διαθέσεις της κυβέρνησης πριν πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις. Παράλληλα από την ερχόμενη Δευτέρα οι αγρότες του Βόλου μαζί με τους αλιείς της περιοχής θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου από στεριά και θάλασσα. Κάτι ανάλογο μπορεί να δούμε και σε άλλα λιμάνια της χώρας.

Όμως κρίσιμες αποφάσεις θα παρθούν από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στη Νίκαια με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα που θα έχουν στηθεί στη χώρα. Εκεί θα εκτιμηθεί η κατάσταση και ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση θα αποφασιστεί σκλήρυνση της στάσης τους ή όχι.

Τα σενάρια πίεσης

Ιδανικά οι αγρότες από Δευτέρα περιμένουν από την κυβέρνηση να αρχίσει την προσέγγιση, αλλά με πειστικές απαντήσεις για το κόστος παραγωγής και με ένα σύστημα προστασίας για τις τιμές των προϊόντων όπως το έχει ήδη ζητήσει από την ΕΕ η Ιταλία για το σκληρό σιτάρι.

Στο τραπέζι των «στρατηγών» των κινητοποιήσεων έχουν πέσει πολλές σκέψεις που θα σημάνουν σκλήρυνση της στάσης τους εφόσον χρειαστεί. Σίγουρα μια από αυτές τις επιλογές θα είναι το κλείσιμο των παρακαμπτηρίων οδών. Μάλιστα στο μπλόκο της Λάρισας ακούγεται όλο και περισσότερο η φράση «η Νίκαια είναι κοντά στα Τέμπη», εκεί που η Ελλάδα κλείνει στα δύο χωρίς την επιλογή παρακαμπτηρίων. Βέβαια δεν αποκλείουν και δράσεις μέσα στις πόλεις σαν αυτήν που έκαναν οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι.

Στον αντίποδα, ενώ και οι δύο πλευρές, δηλαδή κυβέρνηση και αγρότες, δεν κάνουν ουσιαστικές κινήσεις για μια συνάντηση, φαίνεται με κάθε τρόπο να την επιδιώκουν. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε τοποθετήσεις τους άφησαν ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, αλλά «χωρίς να μιλούν ουσιαστικά για τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων», λένε οι ίδιοι οι αγρότες.

Από την άλλη οι αγρότες θέλουν τον διάλογο αλλά με ουσιαστικές δεσμεύσεις για κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές βασικών προϊόντων, αλλά μετά την πρώτη φάση των κινητοποιήσεων. Η πίεση του χρόνου καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, μπορεί να βοηθήσει, ώστε να κάτσουν σε ένα τραπέζι για να βρουν τον τρόπο να λήξουν τα μπλόκα. Άλλωστε η έξοδος των γιορτών αποτελεί μοχλό πίεσης και για τις δύο πλευρές.