Από τα καλύτερα που διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι αγρότες πρέπει να πάνε σε συνάντηση με τον Μητσοτάκη και να επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής!!!» Ότι δηλαδή επικαλέστηκε σε ένα προσβλητικό για την Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο σωόυ, ο μαξιμοδασκαλεμένος «Φραπές».

Εδώ που τα λέμε δίκιο έχουν. Ό,τι είχαν να πουν το ‘χουν πει πάρα πολλές φορές. Έχει γραφτεί και έχει ακουστεί. Σε εφημερίδες, site, τηλεόραση, ραδιόφωνα. Ξέρουμε όλα τα αιτήματα τους. Και τα κοινά που αφορούν όλους και τα τοπικά που αφορούν γεωγραφικά διαμερίσματα. Άρα ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που πρέπει να λύσει την δική του σιωπή με άμεσες αποφάσεις. Και εδώ δεν έχει το δικαίωμα της σιωπής. Πρέπει να πει τί μπορεί να κάνει και τί δεν μπορεί τώρα, αλλά μελλοντικά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και αυτά δε χρειάζεται να τα πει με συνάντηση στο Μαξίμου.

Τώρα, που γίνεται συζήτηση του προϋπολογισμού, είναι ευκαιρία να πάει από το βήμα της Βουλής και να πει 1,2,3,4,5 πράγματα που μπορούν να ικανοποιήσουν. Και βεβαίως το γρηγορότερο τα χρεωστούμενα στα ATM. Γιατί καλές οι δηλώσεις και ανακοινώσεις για ένα δις 200 εκατομμύρια, αλλά εν τη παλάμη ζητούν δικαίως αγρότες, κτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι. Γιατί αλλιώς το δικαίωμα της σιωπής θα γίνει ένα μεγαλύτερο δικαίωμα οργής. Μαζί με τους άλλους πολίτες που είναι στα κάγκελα για την ακρίβεια, την διαφθορά – σκάνδαλα κλπ. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι μόνο για να μαγειρεύονται οι αναγωγές ψήφων. Εμπεριέχουν κι άλλα πολύ χρήσιμο ευρήματα. Που κατά σύμπτωση δεν είναι καθόλου κολακευτικά για την κυβέρνηση.