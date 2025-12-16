Η Μαίρη, σύζυγος του αγαπημένου ηθοποιού Αλμπέρτο Εσκενάζη, μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τη ζωή και την προσωπικότητα του άντρα της στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη «Αλήθειες με την Ζήνα», το μεσημέρι της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου.

Ο Αλμπέρτο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο, αλλά και μια οικογένεια που τον λάτρευε.

Η Μαίρη αναφέρθηκε στην ευγένεια και τον χαρακτήρα του συζύγου της, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη, σχεδόν «ευρωπαϊκή», συμπεριφορά του, αποτέλεσμα της ανατροφής του και της ζωής που είχαν οι γονείς του στο εξωτερικό. «Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς, γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί», είπε, με φωνή γεμάτη συναίσθημα. Η παρουσία της οικογένειας και των φίλων στην τελευταία στιγμή της ζωής του ήταν για εκείνη παρηγορητική. «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν», πρόσθεσε.

Η Μαίρη περιέγραψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον θάνατο του Αλμπέρτο, μετά από 45 χρόνια κοινής ζωής. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η μνήμη του ζει μέσα από το έργο και την αγάπη του για την οικογένεια και την τέχνη.

Ο Αλμπέρτο ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του, στην οικογένειά του και στη συγγραφή βιβλίων, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του αποτελεί ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά του, με περισσότερες από 2.500 σελίδες που καλύπτουν την ιστορία της πόλης από τις αρχές του αιώνα έως το 1945. Επιπλέον, είχε γράψει το βιβλίο «Άρωμα της πόλης», επίσης αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αντικατοπτρίζει την αγάπη και τη λατρεία του για τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η συγκίνηση της Μαίρης και τα λόγια της για τον σύζυγό της αποτυπώνουν έναν άνθρωπο με ήθος, ευγένεια και δημιουργικότητα, που αγαπούσε βαθιά την οικογένεια και τη γενέτειρά του. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζης αφήνει πίσω του μια κληρονομιά αξιών και έργου που θα συνεχίσει να εμπνέει όσους τον γνώρισαν και αγαπήθηκαν μαζί του.