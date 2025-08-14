Αναζωπήρωση πυρκαγιών σε Αχαΐα και Χίο, με μηνύματα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στον Μπάλα της Αχαΐας κινητοποιεί ξανά την πυροσβεστική. Στις 7.45 το απόγευμα ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στον Μπάλα και σητν Δραγώλενα να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

Στο σημείο σπεύδουν και 2 ελικόπτερα.

Αυτή την ώρα γίνονται δύο προσαγωγές, μετά την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μπάλας. Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των 2 ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

Φωτιά στα Καμπιά Χίου – «112» για προληπτική εκκένωση

Σε προληπτική εκκένωση του χωριού Καμπιά, στη Χίο, καλεί τους κατοίκους της περιοχής το “112” που ήχησε γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Λίγο νωρίτερα, προηγήθηκε μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση των Λεπτόποδων, καλώντας τον κόσμο να απομακρυνθεί προς Κέραμο.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ξέφυγε μετά την τελευταία ρίψη νερού από αέρος και, αφού βρήκε άφθονη καύσιμη ύλη στο δάσος, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε ένα μεγάλο μέτωπο, οδηγώντας στην απόφαση για προληπτικές εκκενώσεις των δύο χωριών.