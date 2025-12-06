Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό των αυτόκλητων «τιμωρών των παιδόφιλων» στη Θεσσαλονίκη.

Οι επιθέσεις της συγκεκριμένης ομάδας είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς τα θύματα φέρουν βαριά χτυπήματα, ενώ ο τρόπος λειτουργίας παραπέμπει σε μία άρτια οργανωμένη συμμορία που γνωρίζει πώς να παγιδεύει θύματα, να χτυπά και στο τέλος να μην αφήνει ίχνη.

Advertisement

Advertisement

Οι επιθέσεις

Στην δράση τους έχουν ήδη τέσσερις καταγεγραμμένες επιθέσεις, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν αυτές είναι περισσότερες:

– 17 Νοεμβρίου με θύμα έναν 27χρονο.

– 24 Νοεμβρίου με θύμα έναν 40χρονο.

– 28 Νοεμβρίου με θύμα έναν 48χρονο.

– 30 Νοεμβρίου με θύμα έναν 23χρονο.

Όλες οι επιθέσεις που εκτιμάται ότι είναι από την ίδια σπείρα, έχουν κοινή μεθοδολογία.

Advertisement

Ένα γυναικείο προφίλ προσεγγίζει τον άνδρα που έχουν βάλει «στόχο». Στη συνέχεια κλείνουν ραντεβού βραδινές ώρες στο άλσος Μετεώρων στην Πολίχνη. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να έχουν καταθέσει τα θύματα στους αστυνομικούς, εμφανίζεται αρχικά μία ανήλικη και στη συνέχεια μία ομάδα 10 – 15 ατόμων νεαρής ηλικίας, πιθανόν και ανήλικοι. Αφού χτυπούν τους συγκεκριμένους άνδρες που εμφανίζονται στα ραντεβού, τους ληστεύουν και τους εξευτελίζουν.

«Καταρχάς δεν τους ληστεύουμε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Βαράμε σε σημεία που, όχι να τον αφήσουμε στον τόπο τον άλλον, αλλά σε σημεία που δεν θα του επιτρέψει ξανά να ασκήσει σεξουαλικά πράγματα οπουδήποτε. Κουβαλάμε έναν βαρύ σιδερολοστό σαν μεταλλικό ρόπαλο, το οποίο αφού τον χτυπήσουμε συνήθως πολύ άσχημα στα πλευρά, τον χτυπήσουμε στο κεφάλι, στο σαγόνι, μετά του κρατάμε τα πόδια. Και κάποιος από εμάς πάει και τον βαράει με πάρα πολλή δύναμη με τον σιδερολοστό στα γεννητικά όργανα. Όχι μία φορά, παραπάνω από 5 – 10 φορές», λέει μέλος της σπείρας.

«Επειδή ξέρω ποιοι το έκαναν, δεν μπέρδεψαν τους ανθρώπους, όχι. Τώρα από κει και πέρα κάποια παιδιά θα το κάνουν (θα ληστέψουν) μόνο και μόνο απλά για να τον αφήσουν και χωρίς χρήματα, να μην μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι». Advertisement