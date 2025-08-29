Μπροστά σε ένα ιστορικό εύρημα βρέθηκε ένας εργαζόμενος του δήμου Αθηναίων καθώς εντόπισε το αυτοκίνητο του αείμνηστου δημάρχου Αντώνη Τρίτση σε ένα υπόγειο γκαράζ στην οδό Λιοσίων.

Το αυτοκίνητο, όπως αναφέρουν υπάλληλοι, παραμένει εδώ και δεκαετίες «παρκαρισμένο» εκεί με τις πινακίδες του ακόμη στη θέση τους. Από τον θάνατο του Τρίτση, τον Απρίλιο του 1992, το όχημα δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί ποτέ.

Πρόσφατα, εργαζόμενος του Δήμου, έπλυνε το αυτοκίνητο «εις μνήμην ενός δημοκράτη και συντρόφου, όπως αρμόζει στον μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση», όπως ο ίδιος έγραψε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν γνώριζε την ιστορία του οχήματος, αλλιώς θα είχε προβεί στην κίνηση αυτή πολύ νωρίτερα.

Το παρατημένο αυτοκίνητο εξακολουθεί να παραμένει στο υπόγειο, ως ένα άτυπο μνημείο.

Τι γράφει η ανάρτηση στο Facebook:

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα… Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή».

Ποιος ήταν ο Αντώνης Τρίτσης

Κεφαλονίτης, πολιτικός, αθλητής, αλλά και χωροτάκτης – πολεοδόμος, ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε βουλευτής και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό στέλεχος.

Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος του συμβουλίου υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ, μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών και μέλος του διεθνούς ιδρύματος Lelio Basso. Ίδρυσε το Διεθνές Συμβουλευτικό Σύστημα Αυτοανάπτυξης (Auto Development Consulting System), στελεχωμένο με ειδικούς, με επίκεντρο την εθνική και τοπική αυτοανάπτυξη.

Στις 19 Μαΐου 1989 ήρθε σε ρήξη με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου και διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια ίδρυσε δικό του κόμμα, το Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα.

Το 1990 εξελέγη δήμαρχος Αθηναίων, ωστόσο πέθανε στο μέσο της θητείας του (7 Απριλίου 1992). Ήταν 23 Μαρτίου του 1992 όταν ο Αντώνης Τρίτσης εισήχθη επειγόντως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών μετά από ελαφρύ ισχαιμικό επεισόδιο και παρέμεινε για ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία. Μια εβδομάδα αργότερα, τα χαράματα της 30ης Μαρτίου, υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, και εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Απεβίωσε στις 7 Απριλίου, σε ηλικία μόλις 55 ετών. Ο θάνατος του ματαίωσε τον επικείμενο γάμο του με την Μιμή Ντενίση, με την οποία διατηρούσε πολύχρονο δεσμό.