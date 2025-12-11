Νέες ανατροπές προκύπτουν σχετικά με την προγραμματισμένη 24ωρη απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, καθώς οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν τελικά να μην συμμετάσχουν. Σε κρίσιμη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, η πρόταση για απεργία καταψηφίστηκε, «παγώνοντας» οριστικά την κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων λίγο πριν από τα Χριστούγεννα 2025. Η πρόταση στηριζόταν στην απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και στην αλληλεγγύη προς τους αγώνες των αγροτών, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ την καταψήφισε.

Το ζήτημα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν στην απεργία θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ και λεωφορεία. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται λίγες ημέρες πριν από την κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχουν, πάντως, οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία και αδυνατούν ακόμα και να καλύψουν τη μισθοδοσία του προσωπικού τους. Κρίσιμες υπηρεσίες όπως η Καθαριότητα, το Πράσινο, οι Κοινωνικές Δομές και οι Τεχνικές Υπηρεσίες λειτουργούν στα όρια τους, ενώ οι πολίτες αντιμετωπίζουν υπέρογκες αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη, χωρίς να αντιστοιχούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους

Δεν θα δεχτούν την κατάργηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Δεν θα ανεχτούν την υποβάθμιση των υπηρεσιών για τους πολίτες.

Αρνούνται τους Δήμους-επιχειρήσεις που λειτουργούν για τα συμφέροντα λίγων.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στους Δήμους

Η απεργία θα συνοδευτεί από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα στις 11:00 π.μ., με αιτήματα για:

Αξιοπρεπείς μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων και δημόσιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Τερματισμό της αντεργατικής «διάταξης Βορίδη» και μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων.

Αγώνα ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την πολιτική εξαθλίωσης.

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. καλούν όλους τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν ενεργά, υπογραμμίζοντας ότι «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ».