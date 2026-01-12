Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει οι οδηγοί ταξί ξεκινά αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό λόγο την έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνει το ΣΑΤΑ, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας 48 ωρών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του προέδρου του ΣΑΤΑ, Θύμιου Λυμπερόπουλου, οι κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο ίδιος εκτίμησε ότι αναμένεται να συνεδριάσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, γεγονός που θα μπορούσε να προσδώσει πανελλαδική διάσταση στις κινητοποιήσεις.

Στο τέλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ υπογράμμισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν προχωρούν σε κινητοποιήσεις για συντεχνιακούς λόγους, αλλά για τη διασφάλιση της εργασίας τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς, με σαφώς καθορισμένους κανόνες.