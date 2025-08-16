Στιγμές μεγάλης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου, όταν μια 14χρονη από την Κεφαλονιά αποσωληνώθηκε μετά από σοβαρή λοίμωξη που είχε προκαλέσει παράλυση. Το κορίτσι, ανοίγοντας τα μάτια της, ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τη φρόντισαν με αφοσίωση.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη συγκινητική στιγμή: «Μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν υπερβολικό, αλλά όταν δεν μπορούσε ακόμη να μιλήσει, μας έκανε νοήματα με τα χέρια της. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ήθελε και τότε άνοιξε τα χέρια της και μας αγκάλιασε».

«Το χαμόγελο ενός παιδιού είναι η μεγαλύτερη δύναμη για έναν γιατρό. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια στον θάνατο», πρόσθεσε ο κ. Ηλιάδης.

Η πορεία της νοσηλείας

Η 14χρονη νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 10 ημέρες και αποσωληνώθηκε στις 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες η κοπέλα προσβλήθηκε από έναν εντεροϊό, ο οποίος προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, γνωστή ως οξεία ιδιοπαθής πολυνευρίτιδα.

Ο κ. Ηλιάδης ανέφερε ότι πρόκειται για έναν ιό που ακόμη διερευνάται και πως υπήρξε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ στην Αθήνα για να αποκλειστούν πιθανές επιπλοκές ή άλλα κρούσματα.