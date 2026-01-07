Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατεί στην κοινωνία της Κεφαλονιάς από την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε ένα από τα πλέον γνωστά ζεύγη του νησιού, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννάτικων διακοπών τους. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα μαγευτικό ταξίδι αναψυχής στην Κόστα Ρίκα και τον Παναμά, εξελίχθηκε σε εφιάλτη, με κατάληξη τον αιφνίδιο θάνατο μιας συνταξιούχου συμβολαιογράφου και τη σκληρή μάχη που δίνει για τη ζωή του σε ΜΕΘ του Παρισιού ο σύζυγός της, διακεκριμένος δικηγόρος.

Το χρονικό της επιδείνωσης και η μοιραία κατάληξη

Το δράμα ξεκίνησε κατά τη διαμονή του γκρουπ 25 Ελλήνων ταξιδιωτών στο αρχιπέλαγος Μπόκας ντελ Τόρο. Η συμβολαιογράφος εμφάνισε αρχικά έντονο πονοκέφαλο, ενώ με την άφιξη της ομάδας στην πόλη του Παναμά στις 30 Δεκεμβρίου, η κατάστασή της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με υψηλό πυρετό και αδυναμία. Παρά τη μεταφορά της σε τοπικό νοσοκομείο και τη διάγνωση με Γρίπη Α και βακτηριακή λοίμωξη, το ιατρικό προσωπικό δεν κατάφερε να ανακόψει την επιθετική πορεία της νόσου. Η άτυχη γυναίκα κατέληξε το πρωί της 2ας Ιανουαρίου 2026 από πολυοργανική ανεπάρκεια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Δραματική τροπή κατά την επιστροφή και ιατρικά ερωτήματα

Η τραγωδία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο σύζυγός της, ενώ προετοίμαζε τις διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού, εμφάνισε και ο ίδιος σοβαρά συμπτώματα. Κατόπιν τηλεφωνικής ιατρικής συμβουλής από την Ελλάδα, επιχείρησε να επιστρέψει εσπευσμένα, όμως η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά εν πτήσει. Χρειάστηκε παροχή οξυγόνου και με την προσγείωση του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε στο Παρίσι διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο μικροσκόπιο έρευνας που εξελίσσεται ήδη, βρίσκονται οι συνθήκες διασποράς της λοίμωξης εντός του γκρουπ, καθώς υπάρχουν αναφορές για συνταξιδιώτη που νοσούσε.

Τα κύρια ερωτήματα παραμένουν:

Πώς μια ιογενής λοίμωξη αποδείχθηκε τόσο κεραυνοβόλος για έναν υγιή άνθρωπο;

αποδείχθηκε τόσο κεραυνοβόλος για έναν υγιή άνθρωπο; Υπήρξε καθυστέρηση στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας ή πρόκειται για ένα σπάνιο, επιθετικό στέλεχος;

Ενώ η σορός παραμένει στον Παναμά για ιατροδικαστικές εξετάσεις, η Κεφαλονιά παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της υγείας του δικηγόρου, αναμένοντας απαντήσεις σε ένα ιατρικό θρίλερ, όπου τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις αυτή την ώρα.