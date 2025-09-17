Οριοθετήθηκε αργά το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε στις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα της νότιας Κεφαλονιάς. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Λίγο μετά τις 16: 30 ήχησε το 112 το οποίο καλούσε σε εκκενώσεις περιοχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Μεταξάτα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.