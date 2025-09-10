Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) εκφράζει την ικανοποίησή της και στηρίζει θερμά την πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, για την επίσπευση των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και την ιδιαίτερη σημασία της στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η αναφορά αυτή, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς και βιώσιμου πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας.

Ο κύριος Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, δήλωσε: «Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (ΠΟΑΥ), αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΕΛΟΠΥ και τα Μέλη της – για τους 12.000 εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και τη συνεισφορά στις εξαγωγές της χώρας. Πρόκειται για μια διαχρονική εκκρεμότητα, που συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης και τη δημιουργία σαφούς πλαισίου για επενδύσεις. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού αποτελεί οδηγό για το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να προχωρήσει ουσιαστικά η υλοποίηση της εξαγγελίας αυτής. Ως ΕΛΟΠΥ έχουμε υποχρέωση και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς έχοντας ως γνώμονα το κοινό συμφέρον, την περιβαλλοντική ισορροπία και την περιφερειακή ανάπτυξη».

Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), κύριος φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με αποστολή την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των Εταιρειών-Μελών της, εδραιώνοντας την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ περιλαμβάνει 22 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής και εξάγουν τα προϊόντα τους σε 40 χώρες.

Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του, και σύμφωνα με τις

αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας. Παράλληλα με ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων προώθησης, η ΕΛΟΠΥ παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, έρευνα, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με κρατικούς φορείς και πολλά άλλα.

Αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση στους αναπτυξιακούς στόχους της, το διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν, στην Ελλάδα η ΕΛΟΠΥ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (Federation of European Aquaculture Producers – FEAP), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Κομισιόν (Markets Advisory Council – MAC), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (Aquaculture Advisory Council – AAC) και του European Aquaculture Society (EAS).

Η διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ περιλαμβάνει την υγιεινή των τροφίμων, την ευζωία των ιχθύων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης “Fish from Greece” σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, και αναπτύσσει καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Η ΕΛΟΠΥ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, στηρίζοντας ενεργά την εκπαίδευση, την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, την υγεία, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τα παιδιά, τη συμπεριληπτικότητα, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.