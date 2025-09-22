O Αρειος Πάγος εξέδωσε ανακοίνωση το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) μετά από σχετικό αίτημα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στο θέμα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας Π. Λυμπερόπουλος, με μία μακροσκελή ανακοίνωση, τονίζει τον ανεξάρτητο ρόλο του εκάστοτε δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού που έχει αναλάβει να διερευνήσει μία ποινική υπόθεση, όπως αυτή των Τεμπών.

Αναλυτικά αναφέρει ότι ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη αποφάσεων των δικαστικών οργάνων στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση.

Οπως σημειώνει, ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση, όπως επιτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δικογραφία αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών, δηλαδή στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας, μετά την εισαγγελική πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα, είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα δικονομικά είτε να επιστρέψει την υπόθεση στην κύρια ανάκριση προκειμένου να γίνουν δεκτά κάποια αιτήματα διαδίκων, είτε να διατάξει περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά από τον κύριο Λυμπερόπουλο, ούτως ή άλλως, όλοι οι διάδικοι της υπόθεσης θα έχουν τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της δίκης, να θέσουν εκ νέου όλα τα αιτήματά τους αναφορικά με ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν κατά το στάδιο της ανακριτικής έρευνας.

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής θυμάτων

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αναφέρει για το εξώδικο που απέστειλαν οι Πάνος Ρούτσι και Μαρία Καρυστιανού ότι δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για την ταυτοποίηση σορών θυμάτων των Τεμπών, διευκρινίζοντας ότι εφόσον υπάρξει αίτημα, θα εξεταστεί ή θα απαντηθεί άμεσα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο κ. Τζαβέλλας σημειώνει ότι ο Άρειος Πάγος παρέλαβε το εξώδικο διαδίκων, το οποίο έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών και τον πρόεδρο Εφετών Λάρισας, οι οποίοι είναι τα αρμόδια όργανα στην παρούσα φάση της διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

«Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.



Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας»

Κυβέρνηση για αίτημα εκταφής: Αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης

«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται από τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του» απάντησε νωρίτερα στο briefing o Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα ενός εκ των θυμάτων των Τεμπών που ζητά την εκταφή του γιου του και έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για να του δοθεί η σχετική άδεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε όμως ότι το αίτημα του πατέρα θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη καθώς «είναι αποκλειστική της αρμοδιότητα» και ξεκαθάρισε πως «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης να παρέμβει» εξηγώντας ότι «υπάρχει διάκριση εξουσιών».

Αίτημα συγγενών να ανοίξει πάλι ο φάκελος της υπόθεσης

Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη κατέθεσαν αίτημα στον Άρειο Πάγο ζητώντας να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης.

Το σχετικό αίτημα φέρει τις υπογραφές 85 συγγενών, οι οποίοι ζητούν να επανεξεταστεί η υπόθεση πρακτικά αλλά και επί της ουσίας, καταγγέλλοντας πως οι διαδικασίες έγιναν fast track και έκλεισαν άρον άρον από την εισαγγελία εφετών Λάρισας.

