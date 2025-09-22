«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται από τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του» απάντησε σε ερώτηση για τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα ενός εκ των θυμάτων των Τεμπών που ζητά την εκταφή του γιου του και έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για να του δοθεί η σχετική άδεια.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε όμως ότι το αίτημα του πατέρα θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη καθώς «είναι αποκλειστική της αρμοδιότητα» και ξεκαθάρισε πως «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης να παρέμβει» εξηγώντας ότι «υπάρχει διάκριση εξουσιών».

Απευθυνόμενος σε κόμματα της αντιπολίτευσης που τα κατηγορεί για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών, διερωτήθηκε: «Τι μας ζητάνε; Να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη; Να βγουν να το πουν καθαρά. Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό για τη δημοκρατία μας».

Και συνέχισε: «Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη;»