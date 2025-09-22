Με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι συναντήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Όχι στην άρνηση. Όχι στη σιωπή. Συμπαραστέκομαι στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του η εκταφή της σορού του παιδιού του. Η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά του», έγραψε ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του στα social media.

Advertisement

Advertisement

Όχι στην άρνηση. Όχι στη σιωπή.



Συμπαραστέκομαι στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη.



Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του η εκταφή της σορού του παιδιού του. Η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά του. pic.twitter.com/96Q1OgfaPB — Haris Doukas (@h_doukas) September 22, 2025

Yπενθυμίζεται πως συνεχίζεται για 8η ημέρα η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα με αίτημα την εκταφή του παιδιού του ώστε να αποκαλυφθούν οι συνθήκες θανάτου στην τραγωδία στα Τέμπη.

Πλήθος κόσμου τον επισκέπτεται καθημερινά εκφράζοντας την υποστήριξη και τη συμπαράστασή τους στο αίτημά του. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, η οποία διοργανώθηκε από δεκάδες σωματεία του Πολιτισμού.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και κατήγγειλαν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία και οι πραγματικοί υπεύθυνοι δεν έχουν τιμωρηθεί.