ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΨΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΝΤΕΝΙ ΡΟΥΤΣΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, έξω από την Βουλή, το πρωί της Δευτέρας (15/09).

Ο Πάνος Ρούτση, πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που έγινε στα τέλη Φλεβάρη του 2023, ζητά την εκταφή του παιδιού του.

Advertisement

Advertisement

«Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον εισαγγελέα που βάση νόμου δικαιούμαι. Απεργίας πείνας και δίψας για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους», έγραψε ο πατέρας στα πανό του.

Ο απεργός πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή με φωτογραφίες του γιου του / EUROKINISSI

Στο πλευρό του η Μαρία Καρυστιανού

Στο πλευρό του πατέρα του 22χρονου Ντένις στέκεται η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.

Στην ανάρτηση της καταγγέλλει το γεγονός πως ο εφέτης ανακριτής Λάρισας αρνήθηκε αίτημα -και- της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή του γιου τους. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει σε ανάρτησή της, «πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας; Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!».

«Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμά του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!», σχολιάζει.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Advertisement

«Η Ελλάδα ακούει;;;;

Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!

Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!

Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Advertisement

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!

Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

Ντροπή!

Advertisement

Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

Η Ευρώπη ακούει;;;

Advertisement

Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;

Advertisement

Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;

Advertisement