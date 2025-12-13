Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό διαπληκτισμού μεταξύ οδηγών σημειώθηκε στην Αργυρούπολη, λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί (13/12), στη διασταύρωση των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Αλίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 59χρονος, έπειτα από έντονο καβγά στον δρόμο, κατέβηκε από το όχημά του και απείλησε άλλον οδηγό κρατώντας τσεκούρι.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε στη λεωφόρο Αλίμου, όπου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και 52 γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)