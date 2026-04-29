Βρέθηκε το όπλο, με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος αργά χθες το βράδυ κοντά σε στάβλο, στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας και πλέον εξετάζεται αν τον σκότωσαν ή αν πρόκειται για αυτοχειρία.

Το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου, πατέρα της 50χρονης, που βρήκε μαζί με τον σύντροφό της, το πτώμα του 44χρονου.

Advertisement

Advertisement

Κρίσιμα για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και στον τρόπο δράσης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της 50χρονης και του 47χρονου, οι οποίοι εντόπισαν το θύμα χθες, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και, όπως ανέφεραν, το φιλοξενούσαν προσωρινά.

Το θύμα ήταν κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση φυτείας κάνναβης το 2019, σε περιοχή της Αχαΐας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη σχέση των εμπλεκομένων, αλλά και τους λόγους παρουσίας του θύματος στη Μεσσηνία, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά και όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.