Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 35χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία στην Αμαλιάδα, καθώς φέρεται να επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό η οποία προσπάθησε να προστατεύσει μια νεαρή γυναίκα.

Ο δράστης έσπρωξε την εκπαιδευτικό στο έδαφος και στη συνέχεια επιχείρησε να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας της τραυματισμό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της περιοχής όπου διαπιστώθηκε κάταγμα, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε επίσημη μήνυση κατά του 35χρονου στις Αρχές.

Την υπόθεση διαχειρίζεται πλέον το αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 35χρονος που επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό, όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει νεαρή στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το patrisnews, o άνδρας, που στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές, εντοπίστηκε στο σπίτι του το πρωί της Δευτέρας, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ήλιδας.

Advertisement

Advertisement

Πλέον, τον χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στον Πύργο.

Παρενέβη για να προστατεύσει μια κοπέλα και δέχθηκε επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πλατεία Αγίου Αθανασίου, στο κέντρο της Αμαλιάδας. Σύμφωνα με την καταγγελία της εκπαιδευτικού, η ίδια είδε έναν άνδρα να σπρώχνει μια νεαρή γυναίκα και αποφάσισε να παρέμβει, προκειμένου να την προστατεύσει.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, ο άνδρας φέρεται τότε να στράφηκε εναντίον της και να την έσπρωξε με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο 35χρονος κινήθηκε με το αυτοκίνητό του προς το μέρος της, επιχειρώντας να την παρασύρει.

Με κάταγμα η εκπαιδευτικός – Μεταφέρθηκε σε δύο νοσοκομεία

Μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, καθώς εκεί εφημέρευε το ορθοπεδικό τμήμα. Έπειτα από λεπτομερείς εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα και της τοποθετήθηκε γύψος.

Αργά το βράδυ, μετά την αποχώρησή της από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, η εκπαιδευτικός πήγε μαζί με την κόρη της στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαλιάδας, όπου υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του 35χρονου. Εκεί περιέγραψαν αναλυτικά όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβησαν στην πλατεία.

Έρευνα της Αστυνομίας για τις συνθήκες της επίθεσης

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων προανακριτικό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και τις μαρτυρικές καταθέσεις που θα συγκεντρωθούν, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Advertisement

Η εκπαιδευτικός ανέφερε, επίσης, ότι στο σημείο βρίσκονταν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την επίθεση, ενώ ορισμένοι από αυτούς έσπευσαν να τη βοηθήσουν μετά το συμβάν.

«Αυτός την έσπρωχνε συνέχεια και της φώναζε “προχώρα ρε, προχώρα ρε”»

Η εκπαιδευτικός μίλησε στην εφημερίδα «Πατρίς», περιγράφοντας όσα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπαιδευτικός, το περιστατικό ξεκίνησε όταν η ίδια κατευθυνόταν προς το όχημά της προκειμένου να μεταβεί στα Λεχαινά για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Όπως ισχυρίζεται, στην πλατεία Αγίου Αθανασίου, γύρω στις 15:15, αντιλήφθηκε ένα νεαρό άνδρα να συμπεριφέρεται βίαια σε μια κοπέλα.

Advertisement

«Το μεσημέρι που ήμουν στη πλατεία Αγίου Αθανασίου μόνη, περπατούσα γιατί δεν είχα παρκάρει πολύ μακριά από το σημείο. Πήγαινα στο αυτοκίνητό μου για να φύγω για Λεχαινά που είχα μάθημα. Στην πλατεία επάνω, υπήρχε ένα ζευγάρι, αν και δεν ήξερα αν είναι ζευγάρι, ένας νέος άντρας με μια νέα κοπέλα, πολύ καλοβαλμένοι στα ρούχα τους και στο ντύσιμό τους, στην εμφάνισή τους γενικότερα. Αυτός την έσπρωχνε συνέχεια, βήμα και σπρωξιά, και της φώναζε και της έλεγε “προχώρα ρε, προχώρα ρε”. Εγώ ήμουν μακριά τους, δεν πήγα κοντά τους, ούτε τους αποκάλεσα με κάποια λέξη κακή, παρά μονάχα είπα “Άσε την κοπέλα. Κοπέλα μου έλα εδώ αν θες”. Αυτός με κοίταξε λίγο, η κοπέλα άλαλη, δεν είπε τίποτα, στρίψανε δεξιά στη γωνία στο τέλος της πλατείας και μπήκαν στο αυτοκίνητό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά για όσα έγιναν σε πρώτη φάση.

«Με έσπρωξε με τα δύο του χέρια στις δύο μου πλάτες και με πέταξε πίσω»

Η προσπάθειά της να προστατεύσει την άγνωστη γυναίκα προκάλεσε την ακαριαία και επιθετική αντίδραση του νεαρού. Όπως κατήγγειλε η εκπαιδευτικός, ο νεαρός άνδρας επέστρεψε με άγριες διαθέσεις προς το μέρος της.

Περιγράφοντας τη στιγμή της σωματικής επίθεσης που δέχθηκε, είπε:

Advertisement

«Την έσπρωξε και μπήκε στο αυτοκίνητο και εγώ είπα στην κοπέλα πάλι “Έλα σε μένα αν θες”. Δεν τον αποκάλεσα κάτι, δεν αναφέρθηκα σε αυτόν, ούτε του φώναξα. Φώναζα γενικά, γιατί όλα αυτά δε γινόταν να τα λέω σιωπηλά, παρά μόνο φωναχτά. Αυτός, αφού έβαλε την κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητο, της έκλεισε την πόρτα του συνοδηγού, επέστρεψε σε μένα που δεν ήμουνα κοντά τους, ήμουνα πίσω τους. Μ’ έσπρωξε με τα δύο του χέρια στις δύο μου πλάτες, και με πέταξε πίσω. Σαν χλαπάτσα έπεσα ανάσκελα στον δρόμο».

«Ακούω γκάζια, γυρνάω πίσω μου και βλέπω το αυτοκίνητο να έρχεται»

Αμέσως μετά την πτώση της, αυτόπτες μάρτυρες και περίοικοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και παρέμεινε στο σημείο για αρκετά λεπτά συζητώντας με τους ανθρώπους που την βοήθησαν.

Ωστόσο, η εφιαλτική εμπειρία δεν σταμάτησε εκεί και λίγη ώρα αργότερα που αποχωρούσε μόνη της για να επιβιβαστεί στο όχημά της, ήρθε αντιμέτωπη με μια δεύτερη, ακόμη πιο επικίνδυνη ενέργεια.

Advertisement

Συγκλονισμένη, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της φερόμενης απόπειρας παράσυρσής της:

Advertisement

«Ξεκίνησα μόνη μου. Αυτός μάλλον παραφύλαγε. Διότι, ενώ δεν φαινόταν πουθενά στον ορίζοντα και περπατούσα ολομόναχη στον δρόμο να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου για να πάω στα Λεχαινά, ακούω γκάζια, γυρνάω πίσω μου και βλέπω το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να έρχεται, όχι ευθεία στον δρόμο, αλλά κατά πάνω μου στο πεζοδρόμιο. Είχε λοξοδρομήσει με γκάζι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, έκανα άκρη και άρπαξα αγκαλιά δύο κολόνες που είναι μαζί, μία σήμανσης και μια φωτισμού. Τις αγκαλιάζω, αυτός γυρνάει το τιμόνι του και φεύγει. Αυτό ήταν απόπειρα δολοφονίας. Οι κυρίες αυτό δεν το είδαν, αλλά είδαν το αμάξι που πέρασε. Ότι λοξοδρόμησε κατά πάνω μου, το είδα μόνο εγώ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ήταν και πολύ πιο νέος από μένα, ούτε την κοπέλα ξέρω. Απλά είπα “έλα εδώ κοπέλα μου”, γιατί βλέπω ότι η κοινωνία μας θέλει να μην αδιαφορούμε γι’ αυτό που συμβαίνει δίπλα μας».

(Με πληροφορίες από patrisnews.com)

Advertisement