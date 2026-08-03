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Ένας πραγματικός εφιάλτης εκτυλίχθηκε χθες στην Αμαλιάδα, όταν ένας άνδρας αποφάσισε να σπείρει τον πανικό, πυροβολώντας στα τυφλά έξω από την κατοικία μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του patris news και την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος πλησίασε την οικία της άτυχης γυναίκας και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς, προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στην περιοχή.

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Αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του σπιτιού του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Δύο (2) κυνηγετικά όπλα

Έξι (6) φυσίγγια

Ο συλληφθείς ημεδαπός οδηγείται πλέον στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος του περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.