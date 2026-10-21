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Οι δύο γιοι ισχυρίστηκαν ότι προέβησαν στην πράξη αυτή επειδή δεν διέθεταν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Ιατροδικαστική εξέταση μετά την εκταφή απέδωσε τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παθολογικά αίτια, αποκλείοντας μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για την ευζωία σκύλου που βρέθηκε στο σημείο.

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Μια νέα σοκαριστική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αμαλιάδα, όπου χθες (20.10.2026) το βράδυ σήμανε συναγερμός στις αρχές, μετά την καταγγελία του γιου μιας 79χρονης ότι η μητέρα του πέθανε και τα αδέλφια του την έθαψαν σε χωράφι.

Τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του και όσα ακολούθησαν περιέγραψε στο patrisnews ο τρίτος γιος της 79χρονης, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. «Τα χάσανε. Δεν είχαμε να την κηδέψουμε», λέει, περιγράφοντας την απόφαση των δύο αδελφών του να θάψουν τη μητέρα τους σε χωράφι, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα.

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«Είχε θέματα υγείας η μαμά. Την αγαπάγαμε κι εγώ και τα αδέλφια μου», αναφέρει. Όπως περιγράφει, το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, όταν εκείνος πήγε να δει τη μητέρα τους.

«Μου λέει: “Έσβησε, πέθανε η γριά”. Τα έχασε. Δεν είχαμε να την κηδέψουμε, τα έχασε», λέει ο γιος της ηλικιωμένης, μεταφέροντας όσα συνέβησαν στη συνέχεια.

«“Τι πας να κάνεις;” του λέω. “Να πάρουμε ασθενοφόρο, μην κάνεις αυτό το πράγμα. Να ταφεί, να αγαλλιάσει η ψυχούλα της”. Την είχαν θάψει εδώ πίσω. Άνοιξαν, τη βάλανε μέσα σε μια κουβέρτα», περιγράφει.

Αμαλιάδα: Ελεύθεροι οι δύο γιοι – Νέα δικογραφία για τα σκυλιά

Οι δύο γιοι της 79χρονης, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τον σχηματισμό δικογραφίας, με προφορική εντολή του εισαγγελέα Ηλείας -Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας. Οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και ακολούθησε εκταφή παρουσία ιατροδικαστή. Η σορός μεταφέρθηκε στην Πάτρα για περαιτέρω εξέταση. Από την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το χωράφι όπου έγινε η ταφή ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη, αλλά το χρησιμοποιούσαν οι γιοί της ηλικιωμένης.

Στο μεταξύ, σχηματίστηκε νέα δικογραφία σε βάρος του ενός γιου από το Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας, για ζητήματα που αφορούν την ευζωία του σκύλου που βρίσκονταν στο οικόπεδο όπου έθαψαν τη μηέρα του.

Πηγή: patrisnews