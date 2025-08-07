Μέσα σε 11 μόνο μέρες βγήκαν τα αποτελέσματα του πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που συμμετείχαν 43080 υποψήφιοι. Υπήρξε ο πρώτος τέτοιας κλίμακας διαγωνισμός αποκλειστικά με χρήση υπολογιστή.

Ο πανελλήνιος γραπτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 1Γ/2025 διεξήχθη στην Αθήνα (εξεταστικό κέντρο ΟΤΕAcademy) από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2025 έως και τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025 και στη Θεσσαλονίκη (εξεταστικό κέντρο ΔΕΘ/HELEXPO) από το Σάββατο 12 Ιουλίου 2025 έως και την Κυριακή 27 Ιουλίου 2025.

Advertisement

Advertisement

Συνολικά, στον διαγωνισμό συμμετείχαν 43.080 υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 90,86%) εκ των οποίων 23.314 στην Αθήνα και 19.766 στη Θεσσαλονίκη.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι δοκιμασίες στις οποίες εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι/ες ήταν οι εξής:

Εξέταση γνώσεων

Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

α. Δοκιμασία επαγωγικού συλλογισμού

β. Δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών



Οι δοκιμασίες αυτές αποσκοπούσαν συνδυαστικά στην αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την αποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι/ες στον Δημόσιο Τομέα καθώς και για την επίτευξη υψηλής απόδοσης στα εργασιακά καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, η δοκιμασία της εξέτασης γνώσεων στόχευε στην αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων σε ένα σύνολο επιστημονικών αντικειμένων που ανεξάρτητα από τον κλάδο/ειδικότητα επιλογής τους, οι εργαζόμενοι/ες στον

δημόσιο τομέα είναι σημαντικό να κατέχουν για την ολιστική και επιτυχημένη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και για την ευδόκιμη υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού, μέσα από την αναγνώριση μοτίβων και κανόνων λογικής, αξιολογούσε

την αντίληψη των υποψηφίων και ειδικότερα την ύπαρξη λογικού ή αναλυτικού τρόπου σκέψης, απαραίτητη δεξιότητα

για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη δημιουργική εύρεση λύσεων.

Τέλος, η δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών αξιολογούσε ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων που προβλέπεται στον ν. 4940/2022 και εξέταζε τον βαθμό στον οποίο οι ατομικές εργασιακές συμπεριφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στις ως άνω απαιτούμενες δεξιότητες για μια επιτυχημένη εργασιακή απόδοση στον Δημόσιο Τομέα.

Όσον αφορά στην βαθμολογία που οι υποψήφιοι/ες πέτυχαν, διαφάνηκε ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων σε καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα παρουσιάζοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, χωρίς να σημειώνεται κάποια σημαντική κορύφωση ή πτώση αυτής σε κάποια χρονική φάση.

Συνολικά, ο γενικός μέσος όρος που σημείωσε το σύνολο των υποψηφίων και στις τρεις δοκιμασίες ανήλθε στο 67 ενώ στους ακόλουθους πίνακες φαίνεται αναλυτικά ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε κάθε δοκιμασία.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Μετά το πέρας κάθε ημέρας εξέτασης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025, το ΑΣΕΠ απέστειλε ηλεκτρονικά στους/στις υποψήφιους/ες που δήλωσαν συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο ικανοποίησης για τον εν λόγω διαγωνισμό. Το ερωτηματολόγιο αυτό απεστάλη προκειμένου οι υποψήφιοι/ες να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, τον βαθμό ικανοποίησής τους για την οργάνωση του διαγωνισμού, τα προ-παρασκευαστικά στάδιά του (πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού, ενημερώσεις/ανακοινώσεις από το ΑΣΕΠ) καθώς και τις δοκιμασίες της γραπτής εξέτασης (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας).

Ορισμένα από τα ευρήματα που προέκυψαν, παρουσιάζονται εδώ ενώ το σύνολο των συμπερασμάτων και σχολίων θα αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για μελλοντικές βελτιστοποιήσεις και αλλαγές επόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ