Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Στην Αττική Οδό, αυξημένη είναι η κίνηση από τον κόμβο της Δουκίσσης Πλακεντίας έως και την έξοδο της Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ αρκετή είναι η κίνηση και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο από τον Κηφισό έως και το Μαρούσι.

Στον Κηφισό, τεράστια είναι η ταλαιπωρία για τους οδηγούς, καθώς υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα από τον Ρέντη μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από την έξοδο της Αττικής Οδού έως το ύψος του Αιγάλεω.

Όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας, στο «κόκκινο» βρίσκονται η Π. Τσαλδάρη, η Σταδίου, τα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και η Αρδηττού από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το Μετς.