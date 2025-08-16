Σε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου προχώρησε ο Δήμος, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Το περιστατικό συνέβη όταν τέσσερα νεαρά άτομα που είχαν ανέβει στο παιχνίδι που λέγεται «ταψί», βρέθηκαν στο κενό, ευτυχώς από μικρό ύψος, όταν έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα στο οποίο φαίνεται να είχαν ακουμπήσει. Οι νεαροί έπεσαν κάτω και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν, ενώ το περιστατικό κατέγραψε πολίτης που βρισκόταν στο σημείο την ώρα εκείνη, με το κινητό τηλέφωνο του.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που διέκοψαν τη λειτουργία του λούνα παρκ και συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια και τον υπεύθυνο του παιχνιδιού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού έδωσαν καταθέσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Από τους τέσσερις νεαρούς που έπεσαν από το παιχνίδι ένας φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. “Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος”, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του, ο οποίος δεν πρόκειται πάντως να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πεταλούδων και υπεύθυνο για την Επιχειρηματικότητα Νίκο Τσούλλο, η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, είχε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ως εκ τούτου είχε λάβει τη σχετική άδεια από τον Δήμο. Ωστόσο, μετά το ατύχημα κρίθηκε αναγκαίος ο επανέλεγχος.