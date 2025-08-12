Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» υπέστη μπλάκ άουτ, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Λόγω μπλακ ουτ το πλοίο Ε/Γ/Ο/Γ ΙΟΝΙΣ παρέμεινε μερικώς ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου με 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα. Η βλάβη έχει μερικώς αποκατασταθεί και το πλοίο πλέει αυτοδύναμα με μία μηχανή προς το Λαύριο, που ήταν ο αρχικός προορισμός. Στο σημείο έσπευσαν 2 περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, 2 Ρυμουλκό και 3 παραπλέοντα σκάφη. Οι άνεμοι που πνέουν έχουν ένταση 6-7 μποφόρ. Το ΙΟΝΙΣ το συνόδευσε και δεύτερο ρυμουλκό (που έπλεε στην ευρύτερη περιοχή), το οποίο δεσμεύτηκε από το ΕΚΣΕΔ.

Το πλοίο έδεσε ασφαλώς με τη συνδρομή του ΡΚ στο λιμάνι του Λαυρίου και ξεκινάει η διαδικασία κατάπλου με την αρωγή του ρυμουλκού.