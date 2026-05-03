Ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που έπλεε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ιράν, κατήγγειλε ότι «δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη», όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της UKMTO, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (3/5), περίπου στις 11:30 π.μ. ώρα UTC, και έλαβε χώρα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων δυτικά της πόλης Σιρίκ, στο Ιράν.

Όπως επισημαίνεται, το πλήρωμα του πλοίου βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ δεν έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές ζημιές ως συνέπεια της επίθεσης. Η UKMTO δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τη σημαία του πλοίου.