Ένα σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα και πυροβολισμούς έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/5), έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης, με την ένταση να συνεχίζεται και στους γύρω δρόμους.

Σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, διακρίνονται οι τρεις νεαροί που έφαγαν «πόρτα» να επιστρέφουν στο σημείο και να προτάσσουν όπλα και μαχαίρια στο θύμα. Οι νεαροί φαίνεται πως συνομιλούν με άτομο του μπαρ που βγαίνει έξω, κρατώντας αντικείμενο, προκειμένου να τους απομακρύνει.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την συμπλοκή τραυματίστηκε σοβαρά ο πορτιέρης του καταστήματος, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στην περιοχή του μηρού και μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

Στο επεισόδιο πρωταγωνίστησαν τρεις νεαροί που θέλησαν να μπουν στο μαγαζί, ωστόσο δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Οι νεαροί εφυγαν αλλά επέστρεψαν μετά από λίγο και υπό την απειλή όπλων ακινητοποίησαν τον πορτιέρη, χτυπώντας τον με μαχαίρι στον μηρό.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ήδη ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται να ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο όταν η παρέα εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μετά από καταδίωξη και ενώ κινούνταν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας.

Πηγή: cretalive.gr