Ένα σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα και πυροβολισμούς έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/5), έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης, με την ένταση να συνεχίζεται και στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την συμπλοκή τραυματίστηκε σοβαρά ο πορτιέρης του καταστήματος, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στην περιοχή του μηρού και μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, στο επεισόδιο πρωταγωνίστησαν τρία αδέλφια που θέλησαν να μπουν στο μαγαζί, ωστόσο δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Τα αδέλφια εφυγαν αλλά επέστρεψαν μετά από λίγο και υπό την απειλή όπλων ακινητοποίησαν τον πορτιέρη, χτυπώντας τον με μαχαίρι στον μηρό.

Αμέσως μετά οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες μπήκαν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας και εκεί σημειώθηκε ένα δεύτερο επεισόδιο. Πάνω στην καταδίωξη φέρεται μάλιστα να έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Πηγή: cretalive.gr