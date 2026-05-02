Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ το 4χρονο αγόρι που δέχτηκε σοβαρή επίθεση από σκύλος στα Χανιά.

Νεότερα στοιχεία για το περιστατικό έρχονται στο φως, σύμφωνα με τα οποία η επίθεση φαίνεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ασυνήθιστου παιχνιδιού.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζώο ανήκε αρχικά στον εκλιπόντα αδερφό του πατέρα του παιδιού και στη συνέχεια πέρασε στη φροντίδα της οικογένειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο σκύλος ήταν διασταύρωση πιτ μπουλ με Ντόγκο Αρτζεντίνο, κάτι που του προσδίδει ιδιαίτερα μεγάλη δύναμη στη γνάθο.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, περιγράφοντας τις συνθήκες του περιστατικού, σημείωσε ότι η επίθεση φαίνεται να ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας περίεργης μορφής παιχνιδιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί κρατούσε φαγητό και αλληλεπιδρούσε με το ζώο, το οποίο αντέδρασε επιθετικά λόγω της φύσης και της καταγωγής του. Ως αποτέλεσμα, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενο δαγκώματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στην πλάτη.

Αν και έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, παραμένει διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Την ίδια στιγμή, πενταμελής επιτροπή του δήμου εξετάζει το περιστατικό και αναμένεται να αποφασίσει για την τύχη του ζώου, με το ενδεχόμενο της ευθανασίας να παραμένει ανοιχτό.