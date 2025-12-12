Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους. (EUROKINISSI)

Έντονες παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με πολλά μπλόκα να συνεχίζουν τη λειτουργία τους και τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξει επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

Σήμερα το επίκεντρο είναι η Θεσσαλονίκη, όπου προγραμματίζεται μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι, με σκοπό έναν 3ωρο συμβολικό αποκλεισμό. Στη διαμαρτυρία, πέρα από τους αγρότες, θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τον όγκο της κινητοποίησης.

Advertisement

Advertisement

Στα Μάλγαρα, έχει οριστεί κοινό κάλεσμα για συντονισμένη κάθοδο προς το λιμάνι στις 10:00. Ήδη από νωρίς βρίσκεται εκεί μεγάλος αριθμός παραγωγών. Αγρότες από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα κινηθούν είτε με αγροτικά μηχανήματα (σε συνεννόηση με την Τροχαία) είτε με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Όπως τονίζουν, στόχος είναι μια «ήπια και συμβολική κινητοποίηση που θα ενοχλήσει όσο το δυνατόν λιγότερο την πόλη». Η συγκέντρωση αναμένεται έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού, καθώς η πρόσβαση στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Καβάλα – Σανό και τοπικά προϊόντα έξω από την Περιφέρεια

Στη χθεσινή κινητοποίηση στην Καβάλα οι αγρότες θέλησαν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για την απαξίωση της παραγωγής τους. Πήγαν στο κτίριο της Περιφέρειας και άφησαν μπάλες με σανό και τοπικά προϊόντα, όπως σταφύλια και ρόδια, για να δείξουν ότι οι τιμές είναι τόσο χαμηλές που πολλά από τα προϊόντα τους δεν μπορούν καν να πουληθούν.

Στόχος γραφεία βουλευτών και ΟΠΕΚΕΠΕ από αγροτικές ομάδες

Παράλληλα με τα μπλόκα, αγροτικές ομάδες κλιμακώνουν τις πιέσεις με στοχευμένες δράσεις. Στη Λάρισα, σήμερα αναμένεται προσπάθεια προσέγγισης των γραφείων βουλευτών με τρακτέρ, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη γίνει σε άλλες πόλεις με πορείες προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάσταση σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Κλειστά παραμένουν τμήματα της Εθνικής Οδού, μεταξύ άλλων τα Μάλγαρα (ρεύμα προς Αθήνα), τμήματα στη Νίκαια, στο Πλατύ και σημεία του Ε65 ενώ οι αποκλεισμοί έχουν πλέον γενικευτεί στα τελωνεία.

Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια το Σάββατο

Περισσότερα από 30 μπλοκα δια των εκπροσώπων τους αναμένεται να συναντηθούν αύριο (13/12) στην Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια για να καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων και πιθανότατα να ορίσουν ομάδα εκπροσώπησης που θα μεταφέρει τα αιτήματα στο κυβερνητικό επιτελείο.

Advertisement

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά συνομιλητής: «Η αποκλιμάκωση μπορεί να έρθει μόνο ως αποτέλεσμα διαλόγου. Να εκλεγούν εκπρόσωποι, να συναντήσουν την κυβέρνηση, να γυρίσουν στα μπλόκα και τότε να παρθούν αποφάσεις».

Χωρίς αποτέλεσμα η χθεσινή συνάντηση Χατζηδάκη – Κρητών

Η χθεσινή (11/12) συνάντηση αντιπροσωπείας Κρητικών παραγωγών με τον υπουργό Κώστα Χατζηδάκη δεν κατέληξε σε συμφωνία, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται σήμερα.

Σημειώνεται όμως πως σήμερα (12/12) θα υπάρξει νέα συνάντηση με ειδικά κλιμάκια, κατά την οποία οι αγρότες ευελπιστούν πως θα ικανοποιηθούν ορισμένα από τα αιτήματά τους.

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)