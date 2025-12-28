Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία στους δρόμους και την Κυριακή (28/12), λόγω των αγροτικών μπλόκων, για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το lamiareport, από το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) και όσο οι ώρες περνούν η κίνηση αυξάνεται στην εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, με τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα για οδηγούς και επιβάτες.

Στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 3:00′ το μεσημέρι, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, οι οποίες θα μεγαλώνουν όσο θα περνούν οι ώρες.

Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Δείτε εικόνες από το drone του LamiaReport από την Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα από Θεολόγο μέχρι τη γέφυρα Μαρτίνου: