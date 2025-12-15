Με φόντο τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα σε εθνικές οδούς, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των αγροτών γύρω από το κόστος παραγωγής, ιδίως στο ρεύμα και το πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος του διαλόγου.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται είναι η επέκταση του προγράμματος για φθηνό αγροτικό ρεύμαπου ήδη εφαρμόζεται. Σήμερα, οι παραγωγοί που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» πληρώνουν 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσής τους για δύο χρόνια, με σταθερή τιμή και για μέρος της ενέργειας για ακόμη οκτώ χρόνια. Η κυβέρνηση μελετά τρόπους ώστε αυτή η σταθερά χαμηλή τιμή να παραταθεί για μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στο κόστος ενέργειας των αγροτών.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν πιο χαμηλή τιμή ρεύματος, θέτοντας ως στόχο ένα πλαφόν στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό το σημείο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαφωνίας μεταξύ παραγωγών και κυβέρνησης, καθώς οι αρχικές κυβερνητικές προτάσεις δεν φτάνουν σε τόσο χαμηλά επίπεδα.

Στο θέμα του αγροτικού πετρελαίου, στο τραπέζι βρίσκεται η αναπροσαρμογή των ορίων για τα λίτρα που δικαιούνται επιστροφή φόρου (ΕΦΚ) ανά καλλιέργεια, ώστε οι παραγωγοί να λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά ως επιστροφή. Δεν φαίνεται να συζητείται, τουλάχιστον προς το παρόν, η πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία, κάτι που αγρότες ζητούν, για να μειωθεί άμεσα το κόστος καυσίμων στην παραγωγή.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τους αγρότες

Παράταση και ενίσχυση του χαμηλού τιμολογίου στο αγροτικό ρεύμα, με στόχο σταθερό και προβλέψιμο κόστος ενέργειας

Διατήρηση της τιμής γύρω στα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για όσους είναι ενταγμένοι στο ειδικό πρόγραμμα

Εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων για μεγαλύτερη χρονική ασφάλεια στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Βελτίωση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο

Αναπροσαρμογή των επιλέξιμων λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια

Στήριξη της ρευστότητας μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της ΚΑΠ

Ανοιχτό κάλεσμα για διάλογο

Χρηματοδοτικά εργαλεία για αγρότες

Εκτός από τα θέματα ενέργειας και καυσίμων, οι κυβερνητικές προτάσεις περιλαμβάνουν και χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με δάνεια και επιδοτήσεις που στοχεύουν σε επενδύσεις και ρευστότητα για τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, αλλά και για τους νέους αγρότες.

Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για διάλογο, αλλά οι αγρότες έως τώρα έχουν αρνηθεί να προσέλθουν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό συντεταγμένα και οργανωμένα, επιμένοντας σε μία σειρά αιτημάτων που αφορούν το συνολικό κόστος παραγωγής, με το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.